Tarım Bakanı Vahit Kirişçi onbinlerce çiftçiye müjdeyi verdi! O para bugün hesaplara yatıyor

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "150 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Emek veren, alın teri döken çiftçi kardeşlerime hayırlı ve bereketli olsun." dedi. 150 milyon liralık destek şöyle dağıtılacak:

Hububat-Baklagil ve Dane Misir Desteği 127 milyon 810 bin 865 TL

Bombus Arısı Kullanım Desteği 10 milyon 364 bin 460 TL

Sertifikalı Fidan Kullanım Desteği 2 milyon 235 bin 556 TL

Kırsal Kalkınma Desteği 9 milyon 756 bin 242 TL