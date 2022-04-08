İstifa eden çalışan hangi durumlarda tazminat alabilir?

Olumsuz birçok nedenden dolayı çalışanlar işyerinden ayrılmak istiyor. Çalışanın iş yerinden kendi isteği ile ayrılması için istifa etmesi gerekir. Keni isteği ile istifa eden işçi hak talep edemez. Burada hak talep edebilmek için önemli olan geçerli nedenlere sahip olunmasıdır. Peki nedir bu geçerli sebebler?

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Birçok çalışan iş yerinde yaşadığı olumsuz durumlardan dolayı iş yerinden ayrılmayı planlıyor. Fakat iş sözleşmesinin feshinde kimi durumlarda çalışan karşı taraftan tazminat gibi haklarını alabilirken kimi durumlarda da hiç bir hak talep edemiyor. Burada hak talep edebilmek için önemli olan geçerli nedenlere sahip olunmasıdır.

İş kanunlarınca işçi hakları her zaman korunmuştur ve bu yüzden istifa eden işçinin de belirli hakları bulunmaktadır. İstifa etmeden önce bilmeniz gereken şeylerden biri de istifa eden işçinin haklarına dair detaylardır. İşte istifa eden işçinin haklarına dair tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

İstifa eden işçinin hakları neler: İş kanununa göre istifa eden işçinin tazminat gibi hakları bulunmamasına karşın eğer istifa eden işçi işten ayrılma konusunda geçerli nedenlere sahipse tazminat alabiliyor. Fakat haklı bir nedeni olmadan işten ayrılan işçinin tazminat hakkı olmamasıyla birlikte hatta bazı durumlarda işverene tazminat ödemek durumunda bile kalabilir. Haklı nedenlerle istifa eden işçi ise kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, yıllık izin ve hafta sonu ücretlerine dair birçok hakkını mahkemeye başvuruda bulunarak temin edebilir.

Haklı Sebeplerle İstifa Eden İşçinin Alabileceği Haklar Şu Şekilde;

Kıdem tazminatı

Fazla çalışma (mesai) ücretleri)

Ulusal bayram, hafta tatili ve resmi tatillerdeki çalışmaların ücretleri

Kullanmadığı yıllık izin ücretleri

Tüm ödenmeyen ücretlere ilişkin alacakları

İstifa eden işçi haklı sebeplerle istifa etmişse yukarıdakilerin hepsini hak olarak talep edebilirken sadece kıdem tazminatını alabilmek için belirlenene bazı nedenlere ihtiyacı vardır. Bu nedenler;

Askere gideceği için işten ayrılma

Emekliliğe ayrılarak işten ayrılma

Malulen emekli olarak işten ayrılma

Normal emekli olarak işten ayrılma

Evlenen kadın çalışanlar nikah tarihinden itibaren bir yıl içerisinde işten ayrılması

Çeşitli sağlık nedenlerinden dolayı işten ayrılma

İşverenden kaynaklı sorunlardan dolayı işten ayrılma (İş verenin iyi niyet ve ahlak kuralları dışında davranması)