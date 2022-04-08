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İbrahim Yumaklı kimdir aslen nereli İbrahim Yumaklı özgeçmişi

İbrahim Yumaklı kimdir aslen nereli İbrahim Yumaklı özgeçmişi

Yeni Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılarından biri olan İbrahim Yumaklı'nın biyografisi merak konusu oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı İbrahim Yumaklı kimdir, nereli?

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Tarım ve Orman Bakanlığına bakan yardımcılarından biri de İbrahim Yumaklı oldu. Bu gelişmenin ardından İbrahim Yumaklı merak konusu oldu. Peki kimdir İbrahim Yumaklı, aslen nereli, kaç yaşında? 

Tarım ve Orman Bakanlığına bakan yardımcıları Nihat Pakdil, Veysel Tiryaki, İbrahim Yumaklı ve Ebubekir Gizligider atandı. Yeni Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılarından biri olan İbrahim Yumaklı'nın biyografisi merak konusu oldu. 

İbrahim Yumaklı kimdir: İbrahim Yumaklı Kastamonu'da dünyaya geldi. Bakırköy İmam Hatip Lisesi'ni tamamladıktan sonra lisansını tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına atıldı.

1993'te Marshall Boya AŞ'de İthalat İşlemleri Uzmanı olarak görev almaya başlayan Yumaklı, 2011 yılına kadar Marshall Boya ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik görevini üstlendi.

2011'de Al JazeeraTürkiye'ye transfer olan Yumaklı, 2012-2015 yılları arasında Cine5 TV'de Genel Müdürlük yaptı. İbrahim Yumaklı'nın iki çocuğu bulunuyor.

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