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Milli futbolcu Ozan Kabak eski takımına dönüyor

Milli futbolcu Ozan Kabak eski takımına dönüyor

Türkiye - İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, Schalke'ye dönüyor. Milli futbolcu sezonun kalan kısmında Norwich City forması giyemeyecek. Norwich City Menajeri Dean Smith gelişmeyi resmen açıkladı.

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Premier Lig'de küme düşme adaylarından Norwich City'de oynayan Ozan Kabak sezonun kalan kısmında forma giyemeyecek. Türkiye ve İtalya arasında oynanan özel maçta sakatlanan 22 yaşındaki stoper sezonu kapattı.

Burnley maçı öncesi Ozan Kabak'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Norwich City Menajeri Dean Smith, "Ozan Kabak, Schalke'ye dönüyor. Hamstring sakatlığı var sanırım sezonu kapattı. Üzücü bir durum ancak o bölge için elimizde Christoph Zimmermann var" ifadelerini kullandı.

Bu sezon sakatlık ve hastalıklarla boğuşan Ozan Kabak, Premier Lig'de 11 mücadelede forma giydi.

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