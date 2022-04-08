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Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapacak iddiası tarih belli oldu

Finlandiya NATO üyeliği için başvuru yapacak iddiası tarih belli oldu

Finlandiya'nın mayısın ilk haftasında NATO üyeliğine başvuru yapacağı öne sürüldü.

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Ülkenin en büyük gazetesi Iltalehti'nin haberinde ülkenin, NATO üyeliğine başvuru hazırlıklarının 14 Nisan'da başlayacağı ve mayısın ilk haftasında da başvuru yapılacağı belirtildi.

Aftonbladet gazetesine konu hakkında açıklama yapan eski Finlandiya Başbakanı Alexander Stubb da Finlandiya'nın yakında NATO üyeliğine başvuru yapacağından emin olduğunu, İsveç'te de bu doğrultuda karar almaya yönelik bir hareketliliğin başladığını ifade etti.

Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin yayımladığı ankete göre, Finlandiya Parlamentosundaki milletvekillerinin 112'si NATO üyeliğini destekliyor, 71'i üyeliğe olumsuz bakıyor. Milletvekillerinin 17'si de kararsız olduğunu belirtiyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 7 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının aylar hatta yıllarca sürebileceğini, Finlandiya ve İsveç’in İttifak’a dahil olmayı istemeleri durumunda, bu talebin hızlı biçimde gerçekleştirileceğini söylemişti.

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