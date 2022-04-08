Mart ayında en çok külçe altın kazandırdı! Dolar ve Euro alanlar zarar etti işte TÜİK rakamları

2022 yılı Mart ayı içerisinde en yüksek getiriyi külçe altın sağladı. Külçe altın bir ayda TÜFE'ye göre yüzde 6.04 getiri sağladı. Külçe altın yıllık değerlendirmede de en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 Mart’a ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranlarını açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Dolar Mart ayında yüzde 1.99 kaybettirdi

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,99, BIST 100 endeksi yüzde 3,65, Euro yüzde 4,74, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,34 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 11,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık bazda dolar yüzde 1.48 kazandırdı

TÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 1,48 oranında kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,25, Euro yüzde 1,37, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,06 ve DİBS yüzde 8,20 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



6 ayda en çok Devlet İç Borçlanma Senetleri kaybettirdi

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,21 oranında yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,41 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 34,12 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık bazda dolar ve euro kazandırdı, Borsa İstanbul ve DİBS kaybettirdi

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,59 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 11,44, Euro yüzde 18, BIST 100 endeksi yüzde 34,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 45,82 ve DİBS yüzde 52,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan doları yüzde 18,14 ve Euro yüzde 9,40 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 12,50, mevduat faizi (brüt) yüzde 27,73 ve DİBS yüzde 35,98 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.