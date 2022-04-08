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Bakan Hulusi Akar liderliğinde üçlü zirve İngiltere ve İtalya bakanları geliyor

Bakan Hulusi Akar liderliğinde üçlü zirve İngiltere ve İtalya bakanları geliyor

İstanbul'da yapılacak toplantıda, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının yanı sıra Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor

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Türkiye, İtalya ve İngiltere savunma bakanları üçlü toplantıda bir araya gelecek.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak.

Ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak toplantıda Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

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