Bakan Hulusi Akar liderliğinde üçlü zirve İngiltere ve İtalya bakanları geliyor

22 Nisan yarım gün mü 2022 23 Nisan tatili ne zaman başlar?

Et ve süt kurumunda bugün itibariyle ucuz et satışı başladı yüzde 20 indirimli

Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'nda da içeri alınmadı! Kılıçdaroğlu: Tarım Bakanı'nın hiçbir şeyden haberi yok!