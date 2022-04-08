Begüm Özkan kimdir kaç yaşında Begüm Özkan serveti konuşuluyor ne kadar?

Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesinin ardından adaylık için adı geçen isimlerden biri de Begüm Özkan oldu. Galatasaray başkan adayı olacağı iddia edilen Begüm Özkan merak konusu oldu. Peki kimdir Begüm Özkan, aslen nereli, kaç yaşında ve Begüm Özkan'ın serveti ne kadar? Begüm Özkan evli mi?

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Galatasaray’da yönetimin ibra edilmemesinin ardından seçim sürecine gitme kararı alınmış ve seçim öncesi birçok isim sosyal medyada anılmaya başlanmıştı. Bu isimlerden biri de Begüm Özkan oldu. Peki, Begüm Özkan kimdir, kaç yaşında ve Galatasaray başkan adayı olacak mı?

Galatasaray’da Begüm Özkan'ın başkan adayı olacağı iddia edilmişti ancak Özkan bu seçime girmeyeceğini açıkladı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Begüm Özkan, "Bilgi kirliliğine son vermek için buradan da yazıyorum. Yol arkadaşlarımla birlikte bir oluşum için çalıştık. Destek veren, telefon ve varlıklarıyla katkı ssğlayan herkese teşekkür ederim. Ancak, bu karışık ortamda seçime katılmayacağımızın bilinmesini isterim." dedi.

Begüm Özkan, yıllık olağan genel kurulda yönetici Işıtan Gün'e yönelik sözleriyle çok konuşulmuştu. Peki, Begüm Özkan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde yer aldı?

Begüm Özkan kimdir:

Begüm Özkan, 23 Şubat 1953 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1991 yılında TGRT'de otomobil programı yapımcılığı ve sunuculuğu yaptı. NTV ve CNN Türk’te de çalışan Özkan, otomobil sporları, yarış ve organizasyonlarında yer aldı.

Begüm Özkan'ın 4 yıl art arda Türkiye Bayanlar Ralli Şampiyonu olan ekipte bulunduğu biliniyor.

Begüm Özkan tüm bunlar dışında KADİGER üyesidir. Begüm Özkan, Özhan Canaydın’ın başkanlığı döneminde Galatasaray’da iletişim grubu ve Ali Sami Yen komitesinde gönüllü olarak hizmet vermiştir.

Begüm Özkan avukattır. Adnan Polat’ın başkanlığı döneminde Pazarlama A.Ş.’de görev almıştır. Özkan'ın serveti tam olarak bilinmese de önemli bir geliri bulunduğu düşünülüyor.