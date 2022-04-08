Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Tazminat ödenmeyecek
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre bazı hayvan hastalıkları, tazminat verilecek hastalıklar arasından çıkartıldı.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "ısıl işlem" tanımı yürürlükten kaldırılırken, "kuduz, sığırların nodüler ekzantemi, scrapie, sığırların süngerimsi beyin (BSE)" hastalıkları, tazminat ödenecek hastalıklar arasından çıkartıldı.
Ayrıca şarbon (antraks) hastalığı hariç resmi veteriner hekime muayene ettirilmeden ölen hayvanlar için de tazminat verilmeyecek.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Soğuklar geri geliyor! Meteoroloji ve uzman isim uyardı tarih de belli montları kaldırmayın İstanbul, İzmir, Giresun...