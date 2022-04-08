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4 yaşındaki çocuğun parmağının sıkıştığı yere bakın! İtfaiye yardıma koştu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
4 yaşındaki çocuğun parmağının sıkıştığı yere bakın! İtfaiye yardıma koştu

KOCAELİ'de 4 yaşındaki kız çocuğu, oturduğu mama sandalyesinin deliğine parmağını sıkıştırdı. Minik kızın parmağı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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4 yaşındaki Hifa Zehra, oturduğu mama sandalyesinde bulunan deliğe parmağını sıkıştırdı. Panik olan aile kendi imkanlarıyla parmağı çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen itfaiye ekipleri sıkışan parmağın etrafını kestiği sırada sağlık ekipleri minik kızı sakinleştirmeye çalıştı. Plastik sandalyenin bir kısmını kesen itfaiye ekipleri, Hifa Zehra'nın parmağını çıkardı.

Küçük çocuğun parmağının zarar görmediği öğrenildi.

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