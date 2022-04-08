BIST 2.345
DOLAR 14,75
EURO 16,03
ALTIN 915,13
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Okullarda ikinci ara tatil başlıyor! Okullar ne zaman kapanacak?

Okullarda ikinci ara tatil başlıyor! Okullar ne zaman kapanacak?

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 11-15 Nisan'da 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlatıldı.

Öğrenciler, birinci dönem ara tatillerini, 15-19 Kasım 2021'de yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.

Öğrenciler, 11-15 Nisan'daki ikinci ara tatil öncesi son derslerine bugün girecek.

2021-2022 eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İkinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya gitti! Sonrası bir felaket...
Boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya gitti! Sonrası bir felaket...
Turist otobüsü devrildi! 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Turist otobüsü devrildi! 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atama
Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Tarım Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı! İşte yeni bakan yardımcıları
Tarım Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı! İşte yeni bakan yardımcıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı! İşte o üniversiteler ve yeni rektörleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı! İşte o üniversiteler ve yeni rektörleri
Vergi ve ekonomi paketi TBMM'de kabul edildi
Vergi ve ekonomi paketi TBMM'de kabul edildi
Rusya'dan peş peşe hamleler! 2 ülkeyle ilgili yeni karar
Rusya'dan peş peşe hamleler! 2 ülkeyle ilgili yeni karar
Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Bakan Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Nisa Mihriban bebek öldü mü? Hastaneden son durumuna ilişkin yeni açıklama geldi
Nisa Mihriban bebek öldü mü? Hastaneden son durumuna ilişkin yeni açıklama geldi