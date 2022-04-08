Tarım Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı! İşte yeni bakan yardımcıları

Bekir Pakdemirli'nin ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alındı. Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider yeni Tarım Bakanı Yardımcıları oldu.

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Bekir Pakdemirli'nin ani bir şekilde Tarım ve Arman Bakanlığı görevinden alınmasının ardından dört Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı da görevlerinden alınarak yerlerine yeni isimler atandı. Tarım Bakanlığı'na Vahit Kirişçi'nin getirilmesinin ardından, Bekir Pakdemirli'nin 4 yardımcısının da görevden alınmasına ve yerlerine 4 yeni ismin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alınarak yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki, Ebubekir Gizligider atandı.

Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı aktarıldı.