Terör örgütü PKK tarafından evladı kaçırılan baba isyan etti: Biz ağlarken HDP düğün yapıyor

Oğlu terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan Fevzi Yağmur, Van'daki eylem sırasında HDP'lilerin çaldığı müziğe tahammüllerinin kalmadığını belirterek, "Biz buraya kendi çocuklarımız için geldik. Biz ağlarken, HDP'liler düğün yapıyor. Bu müziğe artık müsaade etmesinler" dedi.

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VAN'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından Halkların Demokratik Partisini (HDP) sorumlu tutan aileler 27 Şubat 2021 yılından bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Evlatları değişik tarihlerde PKK tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32'yi bulan aileler kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Eylem sırasında cama çıkan HDP'liler ise müzik açtı.

"Müziğe müsaade etmesinler"

PKK tarafından oğlu Kenan'ın 5 yıl önce kaçırıldığını ifade eden Fevzi Yağmur, ömrünün sonuna kadar evlat mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Eylem sırasında HDP'lilerin müzik çaldığını belirten Yağmur, "Bu HDP'liler bir yerlerden destek alıyor. Biz buraya kendi çocuklarımız için geldik. Biz ağlarken HDP'liler düğün yapıyor. Bu müziğe artık müsaade etmesinler. Acımız boğazımıza geldi ve artık bu müziğe tahammülümüz kalmadı" diye konuştu.