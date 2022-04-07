Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ültimatom! Kritik toplantıda KDV talimatı verdi

Gıda fiyatlarındaki artış Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zincir marketlerde denetimlerin artırılması ve KDV indirimlerinin takip edilip raporlanması gerektiği talimatını verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ana gündem maddeleri Rusya-Ukrayna savaşı ve gıdadaki fiyat artışları oldu.

Toplantıda bazı MKYK üyeleri gıda fiyatlarında son dönemde yaşanan artışla ilgili sahadan gelen şikayetleri iletti. Bunun üzerine Erdoğan, "Tarımda ve gıdada kendi kendimize yeteriz. Stokçuluk yapanların üzerine amansız gideceğiz. Özellikle zincir marketlerde denetimler artmalı. KDV indirimlerini takip edip sonuçlar raporlanmalı" diye konuştu.

"Sabit fiyat teklifi"

AK Partinin bazı ekonomi kurmaylarının daha önceki toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a enflasyonla mücadele çerçevesinde bazı ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesi teklifini sunduğu öğrenildi. Buna göre un, yağ, şeker, bakliyat, bebek bezi, temizlik maddeleri gibi ürünlerin seçilerek yıl sonuna kadar fiyatların sabitlenmesi gerektiği belirtildi. Bununla beraber üreticilerin zarar etmemesi için de devletin sübvanse etmesi gerektiği aktarıldı. Erdoğan'ın öneriyi dinlediği ve not aldığı öğrenildi.

(TÜRKİYE GAZETESİ)