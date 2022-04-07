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"MHP'li vekilin odasındaki gizli toplantıya Cemal Enginyurt da katıldı" iddiası! Ankara kulisleri hızlandı

"MHP'li vekilin odasındaki gizli toplantıya Cemal Enginyurt da katıldı" iddiası! Ankara kulisleri hızlandı

MHP'de Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un ekonomiye yönelik eleştirili sonrası disipline sevkedilmesi MHP kulislerini hızlandırdı. Bir grup MHP milletvekilinin bugün Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın odasında toplantı yaptığı iddia edildi. Kulislere göre toplantıya eski MHP yeni Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı...

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Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken Ankara kulisleri hareketlendi. Odatv'de yer alan kulis haberine göre, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki odasında MHP’li bir grup milletvekili bugün toplantı yaptı. 

Toplantıya Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı. 2018 seçimlerinde MHP’den milletvekili seçilen Enginyurt, "Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir" sözleri nedeniyle partisinden ihraç edilmişti.

Cemal Enginyurt siyasi hayatına Demokrat Parti çatısı altında devam ederken, toplantının MHP'deki disiplin krizinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. 

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, katıldığı bir televizyon programında, enflasyonun TÜİK'in açıkladığı rakamdan fazla olduğunu belirtip, zamların vatandaşın belini büktüğünü söylediği gerekçesiyle dün 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilmişti

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