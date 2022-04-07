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ABD'li üst düzey yetkili Ersin Tatar için yanlışlıkla 'cumhurbaşkanı' ifadesini kullandı

ABD'li üst düzey yetkili Ersin Tatar için yanlışlıkla 'cumhurbaşkanı' ifadesini kullandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için "yanlışlıkla" "Cumhurbaşkanı Tatar" ifadesini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ın Ersin Tatar'dan bahsederken kullandığı ifade basın mensupları arasında kısa bir süreliğine şaşkınlığa neden oldu. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapan Nuland, "Şimdi kuzeye gideceğim ve Cumhurbaşkanı Tatar ile biraz vakit geçireceğim." diye konuştu.

Nuland, konuşmasının devamında, "Sanırım bir hataydı. Nasıl diyorum kendisine? Sayın Tatar. Evet, özür dilerim. Kıbrıs'a gelmeyeli uzun zaman oldu. Biz kendisinden Sayın Tatar diye bahsediyoruz." dedi.

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