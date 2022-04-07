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Hiç yayınlanmamış şarkısı ortaya çıktı! Açık arttırmayla satılacak

Hiç yayınlanmamış şarkısı ortaya çıktı! Açık arttırmayla satılacak

Efsanevi grup Beatles'ın üyelerinden müzisyen Paul McCartney'nin hiç duyulmamış bir şarkı kaydı açık artırmaya çıkıyor.

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79 yaşındaki İngiliz sanatçı Sir Paul McCartney’nin, yine Beatles üyesi Ringo Starr’ın 1981 albümü “Stop and Smell the Roses” için hazırlanan “Attention” şarkısının demo versiyonunun yaklaşık 195 bin TL’ye (10 bin Sterlin) satılması bekleniyor. McCartney’in demo kaydı, Starr’ın 1981 tarihli albümünden önce referans olması için saksafoncu Howie Casey’e verildi. Casey’nin eşi Sheila, “Attention”ın bitmiş versiyonunda Linda McCartney ile birlikte geri vokal yapacaktı. Guardian’ın haberine göre, Casey, şimdi parçayı (telif hakkı olmadan) Omega Müzayedeleri’nde açık artırmaya sunuyor.

Müzayedeci Paul Fairweather, “McCartney’in tek başına böyle bir şarkının temellerini attığını duymak gerçekten büyüleyici ve bu onun şarkı yazma konusundaki şaşırtıcı yeteneği hakkında bir fikir veriyor” dedi. Şarkının açık artırmaya çıkarılması, Beatles hazineleri için ilk değil. Kasım 2021’de Omega Müzayedeleri, George Harrison’ın Liverpool’daki üç yatak odalı çocukluk evini yaklaşık 2,5 milyon TL (160.000 Euro) karşılığında sattı.



ABD turnesine başlamayı planlıyor
Ev, Beatles grubunun emekleme döneminde sayısız provasını yapıldığı yerdi. Haziran ayında 80. doğum gününü kutlayacak olan McCartney, aynı ayın sonunda Glastonbury Festivali’nde de sahneye çıkacak. Müzik kariyerine aktif olarak devam eden müzisyen, ayrıca bu ayın sonlarında da ABD turnesine başlamayı planlıyor.

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