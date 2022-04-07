İç çamaşırı sorusunu ifşa edip yanıtladı! İrem Derici: Estetikten önce... Mastürbasyon itirafıyla 'pes' dedirtmişti
Yaptığı dobra ve çarpıcı açıklamalarla magazin gündemine damga vuran İrem Derici son açıklamasıyla herkesi şaşırttı.
Şarkıcı İrem Derici, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan ‘Normalleştiremediklerimizden misiniz?’ isimli programına konuk oldu.
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İç çamaşırı giymeyi bırakmak normal midir?” sorusu karşısında Derici herkesi şaşırttı.
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Derici iç çamaşırı sorusuna oyuncu Murat Balcı'yı ifşalayarak yanıt verdi.
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Soruyu yanıtlayan şarkıcı, “Yani giymeyen arkadaşlarım çok valla. Murat Balcı var" dedi.
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