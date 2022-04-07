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İç çamaşırı sorusunu ifşa edip yanıtladı! İrem Derici: Estetikten önce... Mastürbasyon itirafıyla 'pes' dedirtmişti

İç çamaşırı sorusunu ifşa edip yanıtladı! İrem Derici: Estetikten önce... Mastürbasyon itirafıyla 'pes' dedirtmişti

Yaptığı dobra ve çarpıcı açıklamalarla magazin gündemine damga vuran İrem Derici son açıklamasıyla herkesi şaşırttı.

İç çamaşırı sorusunu ifşa edip yanıtladı! İrem Derici: Estetikten önce... Mastürbasyon itirafıyla 'pes' dedirtmişti

Şarkıcı İrem Derici, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan ‘Normalleştiremediklerimizden misiniz?’ isimli programına konuk oldu.

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İç çamaşırı sorusunu ifşa edip yanıtladı! İrem Derici: Estetikten önce... Mastürbasyon itirafıyla 'pes' dedirtmişti

İç çamaşırı giymeyi bırakmak normal midir?” sorusu karşısında Derici herkesi şaşırttı. 

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İç çamaşırı sorusunu ifşa edip yanıtladı! İrem Derici: Estetikten önce... Mastürbasyon itirafıyla 'pes' dedirtmişti

Derici iç çamaşırı sorusuna oyuncu Murat Balcı'yı ifşalayarak yanıt verdi. 

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İç çamaşırı sorusunu ifşa edip yanıtladı! İrem Derici: Estetikten önce... Mastürbasyon itirafıyla 'pes' dedirtmişti

Soruyu yanıtlayan şarkıcı, “Yani giymeyen arkadaşlarım çok valla. Murat Balcı var" dedi. 

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