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Ukrayna dahil beş ülkeyle önemli toplantı! Türkiye'den çok net mesaj geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna dahil beş ülkeyle önemli toplantı! Türkiye'den çok net mesaj geldi

TÜRKİYE, Bulgaristan, Gürcistan, Polonya, Romanya ve Ukrayna'nın savunma bakanları video konferans toplantısında bir araya geldi. Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna'da sivillerin emniyetli bir şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" dedi.

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TÜRKİYE Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı video konferans toplantısında görüştü.

Bakan Akar, Türkiye'nin daveti ve koordinesiyle gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada görüşmenin çok verimli geçtiğini belirtti.

Bölgesel savunma ve güvenlik konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Akar, "Görüşmede diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere Ukrayna'da acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulanmıştır" diye konuştu.

Toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akar, şunları söyledi:

"Görüşmede ayrıca mayınla mücadele dahil Karadeniz'de barış, sükunet ve istikrarın korunması için iş birliğinin önemi bir kez daha dile getirilmiştir. Son olarak ağırlaşan insani durum nedeniyle insani yardımlara aralıksız devam edilmesi ve bölgede krizin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur."

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