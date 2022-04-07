Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yapılan oylamada 175 ülkenin 93'ünün 'evet' oyu kullanmasıyla Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyindeki üyeliği askıya alındı.

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RUSYA, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarıldı.

193 üyeli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasını oyladı. Rusya'nın İnsan Hakları Konseyinden çıkarılmasına 93 ülke destek verirken 24 ülke karşı çıktı, 58 ülke ise çekimser kaldı.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, oylama öncesi yaptığı konuşmada, İnsan Hakları Konseyini Titanik'e benzeterek konseyin ancak Rusya'nın üyeliğinin askıya alınmasıyla batmaktan kurtarılabileceğini söyledi. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin ise BM üyesi ülkelere söz konusu adıma karşı çıkması çağrısı yaparak, "Bize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz" dedi.