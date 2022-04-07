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Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan 'TOGG AK Parti’nin projesidir' dedi ortalık karıştı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan 'TOGG AK Parti’nin projesidir' dedi ortalık karıştı

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Türkiye’nin küresel bir marka olmayı hedefleyen yerli otomobili TOGG için tepki çekecek sözler söyledi.

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Yüzde 51 yerlilik oranına sahip olan ve 3 yılda yüzde 68 yerli hedefi bulunan TOGG marka otomobil Gemlik Belediye Meclisi’nin de gündemindeydi.

Mecliste ilginç açıklamalar yapan Mehmet Uğur Sertaslan, "TOGG milli falan değil. Beni sahiplenmeyeni ben de sahiplenmem. Cumhuriyet Halk Partisini, İyi Partiyi sahiplenmeyen TOGG’u ben sahiplenmem. TOGG’un resmini yapacakmışız, AK Parti’nin projesi o, milli falan değil" sözleri bazı meclis üyelerince tepkiyle karşılandı.

Toplantıya ara verildi
Sertaslan, tansiyonun yükselmesi sonrası meclis toplantısına 15 dakika ara verdi.

2023 ilk çeyreğinde piyasaya çıkması planlanıyor
Planları dahilinde ilerleyen Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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