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Lüks hayatıyla dikkat çeken Sefa Çarpışan merak konusu oldu

Lüks hayatıyla dikkat çeken Sefa Çarpışan merak konusu oldu

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok hükümet yetkilisi ile fotoğrafı bulunan Bolulu Sefa Çarpışan'ın lüks yaşantısının maddi kaynağı tartışılmaya başlandı.

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Kendisini Cumhurbaşkanına yakın emlakçı olarak tanıtan Sefa Çarpışan'ın Sakarya'da Araplara gayrimenkul satışı yaptığı öne sürüldü.

Üzerine kayıtlı şirketi de olmayan Sefa Çarpışan'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda çok lüks bir hayat sürdüğü görüldü. 

Bolu'nun Göynük ilçesinde doğan Sefa Çarpışan yakın bir zamana kadar burada yaşadı. 

Bolulu gazeteciler, Sefa Çarpışan'ın bu kadar lüks bir hayat sürecek mal varlığının olmadığını söyledi. 

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok hükümet yetkilisiyle fotoğraf çekilip, sosyal medya hesabında paylaşan Sefa Çarpışan'ın lüks yaşantısı AK Parti kulislerinde de tartışmalara neden oldu. 

Sefa Çarpışan’ın lüks yaşantısının maliyetini nasıl karşıladığı soruları AK Parti Genel merkezinde de merak konusu olduğu öğrenildi.

KAYNAK: ODA TV

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