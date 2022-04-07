Trabzonspor'a sis engeli! Gaziantep FK maçı cumartesi gününe ertelendi

Süper Lig'in 32. haftasında cuma günü oynanması gereken Gaziantep FK-Trabzonspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle konuk ekibin Gaziantep'e gidememesi sonrasında cumartesi gününe ertelendi.

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Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabaka konuk ekibin Trabzon'daki hava muhalefeti nedeniyle şehrimize gelememesinden dolayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'a ertelenmiştir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde müsabakanın ertelenmesine ilişkin yapılan bilgilendirmede ise şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep FK-Trabzonspor maçı Trabzon Havalimanındaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi. Karşılaşma cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak."