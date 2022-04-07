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Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşü

Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüşü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü, başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Mariupol başta olmak üzere sivillerin tahliyesi görüşüldü
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar-Şoygu görüşmesinde, Akar tarafından Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir çözüme yardımcı olmak üzere acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli şekilde kara veya denizden tahliye edilmesinin aciliyeti vurgulandı.

"Türkiye üstüne düşeni yapmaya hazır"
Akar, görüşmede, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin, bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha yineledi.

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