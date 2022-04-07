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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'den önemli görüşme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'den önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Konseyi-Azerbaycan-Ermenistan toplantısında görüşülen hususları ve varılan mutabakatı ele aldı.

İki lider Azerbaycan'ın çıkarlarının korunması, bölgede kalıcı barış ve huzurun tesis edilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

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