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Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı! İşte o üniversiteler ve yeni rektörleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 üniversiteye rektör atadı! İşte o üniversiteler ve yeni rektörleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı. Sanko, İstanbul Ayvansaray, TED, Işık, İzmir Katip Çelebi, Yalova ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüklerine yeni isimler atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
- Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı
- İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkın
- TED Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu
- Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Saffet Köse
- Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atandı.

Söz konusu atamaların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereğince görevinden alındı.

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