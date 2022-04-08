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Turist otobüsü devrildi! 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

Turist otobüsü devrildi! 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var

 MISIR'ın doğusundaki Kızıldeniz vilayetinde bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Ülkenin yerel basınında yer alan haberlere göre, Kızıldeniz vilayetindeki Sefaca-Kusayr yolunda bir turist otobüsü devrildi.

Farklı uyruklardan 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Sefaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastanenin morguna götürüldü.

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