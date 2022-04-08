Turist otobüsü devrildi! 3 kişi öldü çok sayıda yaralı var
MISIR'ın doğusundaki Kızıldeniz vilayetinde bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.Abone ol
Ülkenin yerel basınında yer alan haberlere göre, Kızıldeniz vilayetindeki Sefaca-Kusayr yolunda bir turist otobüsü devrildi.
Farklı uyruklardan 3 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Sefaca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri hastanenin morguna götürüldü.