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Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına 250 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. İlan Resmi Gazete'de...

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Jandarma Genel Komutanlığına 250 lojistik alt branşlı sözleşmeli uzman erbaş temin edilecek.

Başvurular, 8-24 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvuru şartlarına ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacak.

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