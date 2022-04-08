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Boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya gitti! Sonrası bir felaket...

Boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya gitti! Sonrası bir felaket...

SİNOP'tan son gelen haber korkunç! Bir süre önce boşanan ve eve eşyalarını almaya giden genç kadın eski eşi tarafından öldürüldü.

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Sinop Boyabat'ta bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, boşandığı eşinin evine eşyalarını almaya giden Zeynep G. (38) ile Birol B. (46) arasında tartışma çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, girdikleri evde kadını yerde hareketsiz halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Zeynep G.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Zanlı Birol B. gözaltına alındı.

Boğularak öldürüldüğü tahmin edilen Zeynep G.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

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