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TBMM'nin ticarethane statüsünde olduğu ortaya çıktı 7 milyon fatura geldi

TBMM'nin ticarethane statüsünde olduğu ortaya çıktı 7 milyon fatura geldi

Zamlanan elektrik faturalarından TBMM de nasibini aldı. Ticarethane tarifesiyle elektrik kullanan Meclis'in 7 milyonluk faturası şoke etti.

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TBMM’nin elektrik faturalarının “ticarethane” statüsü ile faturalandırıldığı ortaya çıktı. 2022’nin ilk iki ayında TBMM’nin 7 milyon 674 bin 810 bin lira fatura ödediği belirtildi.

CHP'li vekil Ali Haydar Hakverdi, TBMM yerleşkesinin son 5 yılda ödediği elektrik faturalarını ve hangi tarifeden faturalandırıldığına dair soru önergesi verdi. Hakverdi'ye verilen yanıtta; TBMM'nin elektrik faturalarının “ticarethane” statüsü ile faturalandırıldığı ortaya çıktı. 2022'nin ilk iki ayında TBMM'nin 7 milyon 674 bin 810 bin lira fatura ödediği belirtildi.

Hakverdi yaptığı açıklamada “Bu meblağ, geçtiğimiz yıl ödenen meblağın iki buçuk katından fazla. 2021'de ödenen aylık ortalama fatura 1 milyon 471 bin 480 lira iken, bu yılın ilk iki ayı ortalaması 3 milyon 837 bin 405 lira. Yılın ilk iki ayında ödenen fatura 2017'de bir yılda ödenen faturanın dahi üzerinde. Sadece geçtiğimiz yıla oranla bile artış yüzde 260. Bu ortalama üzerinden yıl sonu TBMM'nin ödeyeceği rakam tahminen 45 milyon liranın üzerinde gerçekleşecek” dedi.

Kilovatın aynı olduğunu dikkat çeken Hakverdi, TBMM'nin “Ticarethane” olarak görülmesine ise şöyle tepki gösterdi: “Bir kamu kurumu olan ve vatandaşın vergileri ile bütçesi oluşturulan TBMM ticarethane değildir. Elektrik faturalarının ticarethane olarak faturalandırılması ve emekçilerden esirgenen paraların yüksek tarife ile elektrik şirketlerine ödemesi kabul edilemez.”

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