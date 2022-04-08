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Bayram sonrası için kritik kararlar! Pandemiye veda gözler Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Bayram sonrası için kritik kararlar! Pandemiye veda gözler Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Dünyayı 2 yıldan uzun bir süre adeta esir alan koronavirüs salgınında son gelen veriler ile omicronun alt varyantı BA.2'de korkulanın olmaması salgının sonunun yaklaştığına dair iddiaları güçlendiriyor. Batılı ülkeler arka arkaya sınırlamaları kaldırırken, Türkiye'de de gözler Ramazan bayramı sonrası Bilim Kurulu ve Kabine kararlarına çevrildi. 

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 Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeni ile alınan kısıtlama kararları peş peşe kaldırılırken Türkiye'de de gözler bayram sonrasına çevrildi.  Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek. Sabah'ta yer alan habere göre işte kritik karantina ve koronavirüs tedbirleri kararlarına edinilen son bilgiler:

Omicron'dan sonra ortaya çıkan alt varyant BA.2 ile ilgili korkulan olmadı. BA.2 de omicrona benzer etkiler gösterdi.  Virüsün hastalık yapma etkisinin düşmesi ile birlikte Avrupa ülkeleri arka arkaya test, maske, karantina zorunluluğu gibi konularda kararlar almaya başladı. Bazı ülkeler artık koronavirüse grip muamelesi yapıyor.

Bayram sonrası karantina kalkabilir
Türkiye de omicron dalgasını büyük oranda atlattı. Hızla günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları geriledi, hastanelerin yoğun bakımları boşaldı.

Ramazan ayı boyunca artan hareketliliğin vaka sayıları ve hastaneleri yansıması ile ilgili bir sorun olmaması halinde batılı ülkelerde olduğu gibi bazı kısıtlamaların daha kaldırılması gündeme gelebilecek.

Bayram sonrası tartışılacak konuların başında karantina zorunluluğunun kaldırılması gelecek. Almanya gibi bazı ülkeler karantina uygulamasını son erdirdi. Türkiye'nin de bu yönde bir kararı gündemine alması bekleniyor.

Maske kuralı tamamen kalkabilir
Aynı şekilde yaz ayları ile birlikte kapalı alanlarda maska takma zorunluluğunun kaldırılması ya da toplu taşıma gibi alanlar ile sınırlı tutulabileceği belirtiliyor.

En çok endişe edilen konuların başında yaz ayları ile birlikte büyükşehirlerden Anadolu'ya doğru hareketlilik ve bunun sonrasında virüsün Anadolu şehirlerine taşıması geliyordu. Ancak bu yıl büyükşehir ile Anadolu'da günlük vakaların neredeyse aynı olması nedeniyle böyle bir endişe de yaşanmıyor. Uzmanlar, yaz aylarının sürpriz bir gelişme olmaması halinde çok rahat geçmesini bekliyor.

Alınacak kararların Bilim Kurulu toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması ve Kabine toplantısı ile Ramazan Bayramı sonrasında kesinleşebileceği aktarılıyor.

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