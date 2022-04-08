İBB İstanbul'a 7 heykel ve anıt yaptıracak açıklamayı duyurdu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, heykel ve anıt yarışması açtı. İstanbul'un parklarına ünlü isimlerin heykelleri ve anıtları yapılacak.

Abone ol

Büyükşehir Belediyesi, "İstanbul Senin" sloganıyla yeşil alanlarda sanat yapıtları tasarım yarışması açtı. Gülhane ve Sirkeci parklarına Nazım Hikmet, Vecihi Hürkuş, Osman Hamdi Bey, Cemil Topuzlu, Mihri Rasim, Behiç Erkin Emrullah Ali Yıldız ve Harf devrimi konulu yapıtlar tasarlanacak tasarımlar yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “İstanbul Senin, Yeşil Alanlarda Sanat Yapıtları Tasarımı Yarışması” açtı.

Yarışma duyurusunda, yer ve konu şöyle açıklandı:

Gülhane Parkı ve Sirkeci Parkı’nda eserleri ve temsil ettikleri değerlerle 20. yüzyılın ilk yarısında İstanbul'un olduğu kadar ülkemizin ortak kültürel hafızasında iz bırakmış listede sıralanmış konulu yapıtların tasarlanmasıdır:

Atatürk ve Harf Devrimi,

Emrullah Ali Yıldız ve Vecihi Hürkuş (Türk havacılığının öncü isimleri)

Mihri Rasim (Müşfik) (Çağdaş resim çalışmalarını başlatan ilk kadın ressam)

Nazım Hikmet (Şair ve yazar)

Osman Hamdi Bey (Arkeolog, müzeci, ressam)

Cemil Topuzlu (Türkiye’de modern cerrahinin kurucusu)

Behiç Erkin (Türk asker, siyasetçi, diplomat, ulusal demiryollarının kurucusu)

JÜRİ ÜYELERİ

Danışman Jüri Üyeleri

• Arif Gürkan Alpay, İBB Genel Sekreter Yardımcısı

• Yasin Çağatay Seçkin, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı

• Sunay Akın, Yazar/Şair

• Sinan Meydan, Yazar/Tarihçi

• Burcu Pelvanoğlu, Sanat Tarihçisi

Asli Jüri Üyeleri

• Rahmi Aksungur, Heykeltıraş

• Bedri Baykam, Ressam (Jüri Başkanı)

• Ebru Erbaş Gürler, Peyzaj Mimarı

• Meriç Hızal, Heykeltıraş

• Nevzat Oğuz Özer, Mimar

Yedek Jüri Üyeleri

• Mehmet Cemil Aktaş, Peyzaj Mimarı

• Murat Havan, Ressam

• Meliha Sözeri, Heykeltıraş

YARIŞMA TAKVİMİ

• Yarışmanın İlanı : 8 Nisan 2022, Cuma

• Soru Sormak için Son Tarih : 25 Nisan 2022, Pazartesi

• Soruların Yanıtlarının İlanı : 29 Nisan 2022, Cuma

• Projelerin Son Teslim Tarihi : 14 Haziran 2022, Salı, 17.00 GMT+3

• Kargo ile Teslim Alım için Son Gün : 16 Haziran 2022, Perşembe

• Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi : 24 Haziran 2022, Cuma

• Kolokyum ve Ödül Töreni : 2 Temmuz 2022, Cumartesi