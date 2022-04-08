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Marul da uçtu! Seradaki ile marketteki fiyat farkına bakın pes!

Marul da uçtu! Seradaki ile marketteki fiyat farkına bakın pes!

TOKAT merkeze bağlı Gümenek köyünde seralarda üretilen marullar Sivas, Ordu, Trabzon illerine gönderiliyor. Serada 8 liradan satılan marul, Sebze ve Meyve Hali'nde 11 liradan, marketlerde ise 15 liradan satılıyor.

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Tokat’ta marul serada 8 lira iken, markette 15 liradan satılıyor. Köyde çiftçilik yapan kooperatif başkanı Musa Sarı, kasım ayında 1 liraya satamadıkları marulun 8 lira olduğunu belirterek, “Kıvırcık, marulu şu anda 8 liradan satıyoruz. Marketlerde 15 lira. Ama tabii ki nakliye giderlerine falan binmesinden dolayı normal karşılıyoruz. Yani köylü olarak 8 liraya marul satmak hoşumuza gidiyor. Ama alıcıyı da düşünüyoruz tabii ki. Bu fiyatların böyle yüksek olmasını biz de arzu etmiyoruz. Ama şu var biz kasım ayında 1 liraya marul satamadık. Kimse de demedi ki ya sizin ürününüzün hakkı 2-3 lira, niye ucuz satıyorsun demedi. Ucuz almaya çalıştılar. O yüzden yani bu bizim elimizde olan bir şey değil” dedi.

Marul fiyatının yükselmesinin nedenlerini sıralayan Sarı, “Bu sene Amasya'daki seraların kardan çökmesinden dolayı kıvırcık ekilişi yapılmadı. Adana'yı, Antalya'yı yine soğuk vurdu. Ondan dolayı yani kıvırcık fiyatları yükseldi. Genel olarak yeşillik fiyatları çok yüksek. Yani teredir, rokadır, dereotudur, yeşil soğandır. Bunlar hep yüksek. Sivas var, Ordu var. Trabzon'a mal yapıyoruz. Hep bizim ürünlerimiz il dışına gidiyor. 8 liradan kıvırcığı gönderiyoruz, 3 liradan yeşil soğanı, kuzu kulağını 2 liradan gönderiyoruz. Artık yani Ordu'daki tabii ki biraz daha yüksek fiyata satar. Buradan Ordu'ya götürmek biraz daha maliyetli. Ama Sivas'taki biraz daha düşük” diye konuştu.

Marulun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Sarı, "En azından bu memlekette güldürdü. Tabii ki Türkiye genelinde bir pahalılık var. Şimdi her ürün de pahalı, çiftçinin ürünü de birazcık para etsin” ifadelerini kullandı.

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