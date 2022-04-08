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Koray Candemir kaç yaşında evli mi Koray Candemir'in sevgilisi var mı?

Koray Candemir kaç yaşında evli mi Koray Candemir'in sevgilisi var mı?

Hem söz yazarı hem de şarkıcı olan Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir 81 yaşında hayatını kaybetti. 19 katlı evin 9. katında oturan Solmaz Candemir'in cam silerken aşağı düştüğü açıklandı. Gerçek ölüm nedeni ise otopsinin ardından belli olacak. Peki kimdir Koray Candemir aslen nereli, kaç yaşında şarkıları neler?

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MaScot grubunun solisti olan Koray Candemir anne acısı ile sarsıldı. 46 yaşında olan Koray Candemir'in 81 yaşındaki annesi Solmaz Candemir 9. kattaki evinin camını silerken yere düştü ve olay yerinde hayatını kaybetti. Bu üzücü gelişmenin ardından Koray Candemir'in annesi merak konusu oldu. Peki kimdir Koray Candemir aslen nereli, kaç yaşında şarkıları neler? 

Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti: Sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir (81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında yaşadığı dairenin camını sildiği esnada düşerek hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Koray Candemir kimdir: Candemir, 7 Ağustos 1975'te İstanbul'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezunu oldu.

Lisede kurduğu grubu ile Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'na katılan Candemir, grubu ile dereceye girdi.

MaSKott grubunun solisti, gitaristi, söz yazarı, besteci, prodüktör. Ayrıca Kargo grubunun eski solisti.

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