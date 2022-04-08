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Elektrikte tüketici hizmetlerinde değişiklik! Suç duyurusunda bulunabilecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elektrikte tüketici hizmetlerinde değişiklik! Suç duyurusunda bulunabilecek

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, elektrik tüketiminin doğru tespit edilmesinin engellenmesi halinde ve kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmelik kapsamında ayrı bir hat çekmek suretiyle dağıtım sistemine müdahale ederek sayaçtan geçirilmeden elektrik tüketilmesi ve yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek mevzuata aykırı elektrik tüketilmesinin tespiti, tüketimin doğru tespit edilmesinin engellendiğinin tespiti halinde kaçak tüketim yaptığı belirlenen gerçek veya tüzel kişiler hakkında dağıtım şirketleri Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunabilecek.

EPDK'nin kurul kararı kapsamında ise görevli tedarik şirketlerinin son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için 4'üncü tarife uygulama döneminin kalan süresi boyunca belirlenen miktardaki elektrik enerjisini Elektrik Üretim AŞ'tan (EÜAŞ) temin etmeleri yükümlülüğüne ilişkin kararın, EÜAŞ'ın 29 Mart tarihli yazısı kapsamında yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

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