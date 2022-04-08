İmkanı olan şimdiden alsın sonrası hayal olacak! İslam Memiş'ten korkutan açıklama

-Rekabet Kurumu gibi bir kurum var bu ülkede. Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Yabancı yatırımcıya dilediğin gibi yatırım yapabilirsin ama fiyat belirleyemezsin, rant piyasası yapamazsın denmeli. Bu sisteme bir dur denmeli. Bir rant ekonomisi var zaten.