İmkanı olan şimdiden alsın sonrası hayal olacak! İslam Memiş'ten korkutan açıklama
Ekonomi değerlendirmeleri ile yatırımcıya yön veren İslam Memiş'in son uyarısı ev almayı düşünenlere... "Şu anda elinde nakit olanlar ev almak için bekliyorlar ama fiyatlara yetişemiyorlar" diyen Memiş son 2 yıldır ev satan, araba satanların zarar ettiğini söyledi.
Beyaz TV'de yayınlanan Her Açıdan programına konuk olan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş emlak piyasasında yabancı yatırımcıların oluşturduğu dev rant piyasasını anlatarak yetkilileri bu konuda acil önlem almaya çağırdı. Memiş genç nüfusun çok olduğu ülkemizde birçok gencin ev alamadığını anlattı. İşte İslam Memiş'in açıklamaları:
-Enflasyon artıyor, maliyetler artıyor.. Emlakta bir rant ortaya çıktı. Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcı 250 bin dolar karşılığında bir gayrimenkul alarak vatandaşlık alıyor. Üstüne diğer maliyetlerini ve kârını da koyarak satıyor. Bütün bunlar emlak fiyatlarını artırıyor. Kendi ülkenizde o sermaye sahiplerine muhtaç kalıyorsunuz. Bunlar beni rahatsız eden problemler.
- Blok blok daire alıp piyasayı kendileri oluşturup sonra yüksek fiyattan bu evleri Türklere satıyorlar. Sistemde bir eksiklik olduğunu söylüyorum. Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Bizim evlatlarımız ev almak, barınmak zorunda. Şu anda elinde nakit olanlar ev almak için bekliyorlar ama fiyatlara yetişemiyorlar. Bu piyasayı kim nasıl belirliyor?
-Rekabet Kurumu gibi bir kurum var bu ülkede. Bunun tespit edilmesi gerekiyor. Yabancı yatırımcıya dilediğin gibi yatırım yapabilirsin ama fiyat belirleyemezsin, rant piyasası yapamazsın denmeli. Bu sisteme bir dur denmeli. Bir rant ekonomisi var zaten.