Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'nda da içeri alınmadı! Kılıçdaroğlu: Tarım Bakanı'nın hiçbir şeyden haberi yok!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li kadın milletvekilleri ve Derin Yoksulluk Ağı derneği yöneticisi Hacer Foggo ile beraber Et ve Süt Kurumu'na geldi. Kemal Kılıçdaroğlu randevu istemesine rağmen yine içeri alınmadı. Kılıçdaroğlu kapıda basın açıklaması yaparak et ve süt krizine dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı ve içeri alınmadığı ziyaretlerini bu defa Et ve Süt Kurumu ile sürdürdü. "Çocuklarımızın beslenme hakkı için Et ve Süt Kurumu'ndayız…" diye sosyal medyasından duyuran Kılıçdaroğlu bugün Et ve Süt Kurumu'na gitti. Kemal Kılıçdaroğlu randevu almasına rağmen cevap verilmediğini söyledi ve kapalı kapının önünde gazetecilere açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

-Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'na gitmiştim. Emeklilerin asgari ücretlilerin memurların dul ve yetimlerin haklarını savunmak için gittim. Çünkü TÜİK, enflasyonu düşük göstererek milyonlarca insanın düşük zam almasının yolunu açıyordu. Buna toplumun dikkatini çekmek için TÜİK'e gitmiştim. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin uğradığı haksızlığı kamuoyuna duyurmak için MEB'e gitmiştim. Türkiye'de KPSS'de dereceye giren pek çok genç üzülerek ifade edeyim sözlü sınavda elenmişlerdi torpilleri olmadığı için.

-Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleri ile beraberim. Kadın milletvekilleri, bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Beslenme bir haktır. Yeterli beslenme bütün çocuklar için bir haktır. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bu çok ama çok önemlidir.

-Tarım Bakanı "Türkiye'de aç ve açıkta yok, herkesin karnı tok" dedi. Tarım Bakanı'nın kimseden haberi yok. Yoksulluk konusunda sözü Hacer Foggo'ya sözü veriyorum.

Hacer Foggo'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye'de yoksullukla değil açlıkla mücadele ediyoruz. Son yapılan araştırmada çocukların yüzde 85 kansız olduğu ortaya çıktı. Yetersiz beslenme açlık demek öğrenme güçlüğü demek. Bir aileyle görüştüm sahurda patates kızartması yedik, akşam komşuda çorba içtik. En son eti ne zaman yediniz diye sorduğumda kurban bayramı yanıtı veriliyor. Çocuklar artık bodur. Türkiye'de yoksulluk var, açlıkla mücadele ediliyor şu anda. Benim her girdiğim evde beslenme yetersizliğinden gelişim bozukluğu olan çocuklar var. Belki bunları yazamayacaksınız ama 7 yaşındaki çocuk 4 yaşında gösteriyor. Cep telefonlarını sormayın olur mu?"

Yine kapı bağlandı! Et ve Süt Kurumu'nun kapısının içeri girilmesinin diye ağaç dalıyla kilitlendiği görüldü. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı ziyaretinde de kapının zincirle bağlandığı görüntülenmişti:

Kemal Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

-Bugün süt üreticileri perişan bir kilo kıyma 100 lira. Hangi asgari ücretli bir kilo kıyma alabilecek? Biz bayramdan sonra milletin sesi mitinglerine yeniden başlayacağız. Benim yaptığım çağrı bu milletin insanlarının refahı içindir.

-Et ve Süt Kurumu milletin yanında olmalıdır. Çağrımı yineliyorum beşli çeteye sağladığın imkanları, doların binde birini üreticiye verirseniz bu ülkede kimse yatağa aç girmez. Burası bağımsız bir kurum. Et ve Süt Kurumu, KİT komisyonuna gelip hesap veren bir kurumdur.

Randevu almadığı sorusu:

-Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar.

-Çiftçi destek görmezse üretim yapamaz. Çiftçinin saray hükümetinden 211 milyar Türk lirası alacağı var, 211 milyar lira gasp edilmiştir, beşli çeteye tahsis edilmiştir.