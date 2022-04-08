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Nisa Mihriban bebek yaşıyor mu son durumunu hastane açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nisa Mihriban bebek yaşıyor mu son durumunu hastane açıkladı

İSTANBUL Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi, Nisa Mihriban bebeğe yapılan apne testi ve BT anjiyoda beyin ölümünün tespit edilmediğini belirterek genel durumu ciddi olan bebeğin yakın takip ve tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

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İSTANBUL Pendik'te boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin beyin ölümünün tespit edilmediği, genel durumunun ciddi olduğu, yakın takip ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğinde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında apne testi ve BT anjiyo yapılmış olup beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir" denildi.

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