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8 Nisan altın yükseliyor! Çeyrek ve gramda son rakamlar analistler bakın ne diyor

8 Nisan altın yükseliyor! Çeyrek ve gramda son rakamlar analistler bakın ne diyor

8 Nisan 2022 altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 916 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1500 lirayı aştı. Analistler haftanın son işlem günü rakamları için bakın ne diyor

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Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 915,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 916 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.502 lira, Cumhuriyet altını da 6.137 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda yatay seyirle 1.931,7 dolardan işlem görüyor.

Analistler ne diyor?
Analistler, artan jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten analistler, açıklanan yeni yaptırımların, tedarik merkezlerine yönelik sıkıntıların devam ettiği süreçte enerji ve gıda fiyatları üzerinden enflasyonist kaygıları beslediğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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