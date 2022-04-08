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THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Ukrayna, Belarus, Rostov ve Soçi için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "15 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Belarus, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 18 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin web sitesi ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

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