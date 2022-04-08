Rus ordusu sivillerin tahliyesi için kullanılan tren istasyonunu vurdu! 30'dan fazla ölü var

RUSYA sivil katliamına bir yenisini daha ekledi. Rus ordusu, Kramatorks'ta bölgeden tahliye edilecek sivillerin toplandığı bir tren istasyonunu füze ile vurdu. İşte Ukrayna - Rusya arasındaki çatışmaların 44. gününde yaşananlar...

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Ukrayna - Rusya arasındaki çatışmaların 44. gününe girildi. Ukrayna ordusu Luhansk bölgesinde Rus ordusunun birkaç kilometre itildiğini öne sürdü. Kremlin'den ise önemli sayıda asker kaybımız var açıklaması geldi. Rus ordusu Ukrayna'da bir tren istasyonunu vurdu. Roket saldırısında 30'dan fazla kişinin öldüğü belirtildi.

Reuters son dakika olarak duyurdu

Rus ordsusu Kiev kuşatmasını kaldırınca çatışmalar kentin doğusunda yoğunlaştı. Kramatorsk kentinde sivil yerleşim yerleri de saldırıların hedefi oluyor. Reuters haber ajansı Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde bir tren istasyonunun Rus ordusu tarafından vurulduğu bilgisini geçti.

Çatışmalardan kaçmak için tahliye bekliyorlardı

İstasyonun roketlerle vurulduğu ve en az 30 kişinin öldüğü belirtildi. Saldırı nedeniyle 100'den fazla kişi yaralandı. Tren istasyonundakiler ülkenin batısına doğru gitmeye çalışıyordu. Çatışmalar nedeniyle milyonlarca Ukraynalı batıya göç etti.

Rusya: Tren istasyonunu yüksek hassasiyetli füze ile vurduk Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 42 askeri altyapı tesisinin gün içinde imha edildiğini bildirdi. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, gün içinde Ukrayna'nın Jitomir bölgesindeki bir tren istasyonunda askeri teçhizatların yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu aktardı. Vurulan teçhizatların Donbas bölgesinde bulunan Ukrayna askeri birliklerine gönderilmesinin planlandığını savunan Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 42 askeri altyapı tesisi imha edildi." dedi.

Rus ordusu Luhansk'ta geri itildi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk bölgesinde Rus güçlerin Ukrayna ordusunun karşı saldırısı ile birkaç kilometre geriye atıldığını, Çernigiv bölgesinde ise Gremyaç köyünün kurtarıldığını duyurdu. Açıklamada, ayrıca Ukrayna özel kuvvetlerinin Rus güçlerinden kullanılabilir durumda birkaç hava savunma sistemini ele geçirdiği de bildirildi.