Buça'da katliam yapan Rus askerlerinin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Bisikletle giden birini vurdum'
RUS askerlerinin Ukrayna'daki sivil cinayetleri hakkında kendi aralarında konuştuklarını gösteren telsiz kayıtlarının Almanya’nın dış istihbarat servisi BND tarafından ele geçirildiği duyuruldu. Ses kayıtları Buça'da sokakta katledilen sivillerle ilgili iddiaları doğruladı...
Almanya’nın dış istihbarat servisi BND, Rus askerlerinin Ukrayna'daki sivil cinayetleri hakkında kendi aralarında konuştuklarını gösteren telsiz kayıtlarını ele geçirdi. İstihbarat yetkilileri, ses kayıtlarının Buça'daki sivil ölümlerin gerçekleştiği lokasyonlarla eşleştiğini açıkladı. Ayrıca, kayıtların Rusya'nın inkarının gerçekçi olmadığını gösteren savaş suçlarına dair ilk kanıtlar arasında yer aldığı belirtildi.
Rus askerlerinin telsiz iletişimlerine ilişkin ilk haber Alman haber dergisi Spiegel'de yayınlandı. Haberde, konuşmaların Kiev'in kuzeyindeki Buça'da gerçekleştirilen vahşetlerle ilgili olduğu belirtildi.
Ses kayıtları görüntülerle uyuşuyor
Derginin bildirdiğine göre, bunların birçoğu, cinayetlerin sonrasını belgeleyen fotoğraflarda gösterilen konum ve nesnelerle doğrudan eşleştirilebiliyor.
Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından geçen hafta sonu Buça'da bir toplu mezarın yanı sıra sokaklarda yatan onlarca sivilin cesedi bulundu. Ölenlerin bazılarının elleri bağlıyken, diğer cesetlerde işkence izleri görüldü. Aynı zamanda, kurbanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu tahmin ediliyor.