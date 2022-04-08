Buça'da katliam yapan Rus askerlerinin telsiz konuşmaları ortaya çıktı! 'Bisikletle giden birini vurdum'

Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından geçen hafta sonu Buça'da bir toplu mezarın yanı sıra sokaklarda yatan onlarca sivilin cesedi bulundu. Ölenlerin bazılarının elleri bağlıyken, diğer cesetlerde işkence izleri görüldü. Aynı zamanda, kurbanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu tahmin ediliyor.