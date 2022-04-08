Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmadığı Et ve Süt Kurumu'ndan yanıt geldi! Randevuya cevap verilmiş

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün et ve süt fiyatlarını görüşmek için gittiği ancak içeri alınmadığı Et ve Süt Kurumu randevu vermediği ile ilgili iddialara son dakika açıklaması yaptı.

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Et ve Süt Kurumu’ndan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun randevu talebine dönüş yapıldığı, muhatabının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci olduğu ancak buna rağmen kurumun önüne gelerek basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla Et ve Süt Kurumu’ndan randevu istediği ancak dönüş yapılmadığını, bunun üzerine bugün sabah saat 10.00’da kuruma gideceğini açıkladı. Bugün Et ve Süt Kurumu’na gelip içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, ardından kurum önünde bir basın açıklaması düzenledi. Et ve Süt Kurumu’ndan da Kılıçdaroğlu’nun yaptığı basın açıklamasına karşın sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan bir cevap verildi.

Kılıçdaroğlu’nun 6 Nisan Çarşamba günü Et ve Süt Kurumu’ndan randevu talep ettiği, 7 Nisan Perşembe günü kurum tarafından dönüş yapılarak Kılıçdaroğlu’nun muhatabının Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci olduğu yönünde yanıt verildiği belirtildi.