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İngiltere, Putin ve Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi

İngiltere, Putin ve Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi

İNGİLTERE, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Lavrov'un kızı Yekaterina Sergeyevna Vinokurova hakkında seyahat yasağı ve mal varlığı dondurma kararı verildi.

25 Mart'ta da Lavrov'un üvey kızı Polina Kovaleva hakkında aynı kararı alan İngiltere, bu yaptırımları ABD ile koordine etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Eşi görülmemiş yaptırım paketimiz seçkinleri ve ailelerini hedef alırken, Rus ekonomisini Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Rusya'nın görmediği bir ölçekte küçültüyor." ifadesini kullandı.

Truss, Rus enerjisinin kullanımına son verilmesi yönündeki planlara da dikkati çekti.

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