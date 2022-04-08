Baydöner sahibi Levent Yılmaz kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Baydöner reklamı bir anda sosyal medyanın gündemi oldu ve TT listesine girdi. Dertsin Masa Örtüsü reklamı ile konuşulan Baydöner'in sahibi kim, Baydöner ki soruları ise merak konusu oldu. Baydemir'in sahibi Levent Yılmaz'dır. Aslen Vanlı olan Levent Yılmaz 54 yaşında. Ebru Yılmaz ile evli olan Baydöner'in sahibi Levent Yılmaz'ın Bade ve Cem adında iki çocuğu var.

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Dertsiz Masa Örtüsü reklamı ile bir anda gündem olan Baydöner sosyal medyanın da ilk sırasına oturdu ve TT oldu. Reklamı ile çok konuşulan Baydöner'in sahibi de merak konusu oldu. Türkiye'nin bir çok yerinde şubesi olan Baydöner'in sahibi Levent Yılmaz'dır. Aslen Van Erciş doğumlu olan Baydöner'in sahini Levent Yılmaz Ebru Yılmaz ile evlidir. Levent Yılmaz'ın Bade ve Cem adında iki çocuğu vardır. Sosyal medyayı da yakından takip eden ve sık kullanan Levent Yılmaz'ın instagram hesabı leventyilmaz111 1,165 kişi tarafından takip ediliyor.

Levent Yılmaz kimdir, aslen nereli: Baydöner markasının sahibi Levent Yılmaz'dır. Levent Yılmaz, 1968 yılında Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Eczacılık Bölümü'nden mezun olan Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesi, işletme yüksek lisansı yapmıştır. Baydöner Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 54 yaşındaki Levent Yılmaz, Ebru Yılmaz'la evlidir. Bade ve Cem adında iki çocuğu vardır.

Ebru Yılmaz ile evli olan Baydöner'in sahibi Levent Yılmaz'ın Bade ve Cem adında iki çocuğu var.

Baydöner hakkında: Bugüne kadar sayısız ödüller kazanan Baydöner; son olarak, 2015 ve 2016 yılında, AVM Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen ve halk oylaması ile seçilen “ AVM’lerde en sevilen ve tercih edilen restoran zinciri” ödülüne layık görüldü. Türkiye pazarında şube sayısı ve satış hacmi ile en büyük restoran zinciri olan Baydöner; Türk damak tadının vazgeçilmez lezzetlerini misafirlerine sunuyor. Baydöner, şu an Türkiye, Irak’ta olmak üzere 110’un üzerinde şube ile hizmet veriyor.