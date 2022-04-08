BIST 2.373
DOLAR 14,75
EURO 16,03
ALTIN 916,56
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Tesla 125 bin 785 otomobili geri çağırdı

Tesla 125 bin 785 otomobili geri çağırdı

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 adet "Model 3" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.

Abone ol

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların arka motorlarındaki akım çeviricilerdeki bazı hatalar tespit edildiği, mekanik aksaklıklara yol açan hataların düzeltilmesi için araçların geri çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 11 Ocak 2019 ile 25 Ocak 2022 arasında üretilen 125 bin 785 adet aracın, motor kontrol yazılımlarını güncelleneceği kaydedildi. Araçların 93 bin 578'inin Çin'de üretildiği, geri kalanın ithal edildiği aktarıldı.

Tesla, şubatta Çin'de üretilen yaklaşık 26 bin "Model 3" ve "Model Y" marka aracının güvenlik riski nedeniyle geri çağırmayı planladığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmadığı Et ve Süt Kurumu'ndan yanıt geldi! Randevuya cevap verilmiş
Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeri alınmadığı Et ve Süt Kurumu'ndan yanıt geldi! Randevuya cevap verilmiş
Baydöner sahibi Levent Yılmaz kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Baydöner sahibi Levent Yılmaz kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Anaokulu öğretmeni bilezikleri için komşusunu boğup canlı canlı yaktı
Anaokulu öğretmeni bilezikleri için komşusunu boğup canlı canlı yaktı
Diyarbakır'daki taciz skandalında yeni detay ortaya çıktı son nefesinde kelime-i şehadet getirmiş
Diyarbakır'daki taciz skandalında yeni detay ortaya çıktı son nefesinde kelime-i şehadet getirmiş
Uludağ kanunla özel koruma altına alınıyor
Uludağ kanunla özel koruma altına alınıyor
İBB sosyal destek kart ne zaman yatıyor kaç para yatıyor?
İBB sosyal destek kart ne zaman yatıyor kaç para yatıyor?
Milli futbolcu Ozan Kabak eski takımına dönüyor
Milli futbolcu Ozan Kabak eski takımına dönüyor
CHP'li Yılmaz Ateş'ten FETÖ mensuplarıyla görüştüğü iddia edilen Kılıçdaroğlu'na sert tepki
CHP'li Yılmaz Ateş'ten FETÖ mensuplarıyla görüştüğü iddia edilen Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü faiz indirimi
Rusya Merkez Bankası'ndan olağanüstü faiz indirimi
Tahıl ve yağ fiyatlarını savaş uçardı tarihi rekora ulaştı: Yüzde 159 yükseldi
Tahıl ve yağ fiyatlarını savaş uçardı tarihi rekora ulaştı: Yüzde 159 yükseldi