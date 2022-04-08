Türkiye'de çok sevilmişti! Usta sanatçı Fujiko Fujio hayatını kaybettti

Ünlü Japon manga sanatçısı Fujiko Fujio, 88 yaşında hayatını kaybetti. Asıl adı Motoo Abiko olan Fujio; Doraemon, Ninja Hattori ve Q-Taro gibi eserleriyle tanınıyordu.

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Çocukların çok sevdiği Ninja Hattori, Q-Taro gibi mangalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı Fujiko Fujio A, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Japon yerel basınında yer alan haberlere göre Fujio, Tokyo yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Fujio'nun asıl adı Motoo Abiko'ydu. Polis resmi açıklama yapmaktan kaçınırken Fujio yakınları ve birçok ünlü çizer ölüm haberini doğruladı.



Fujio, Toyama bölgesindeki tarihi tapınakta rahip olan bir babanın ilk çocuğuydu. Babasının ölmesi üzerine Fujio ve ailesi tapınaktan ayrılmıştı. 2020 yılında Asahi Shimbun'a bir röportaj veren Fujio, "Babamım ölümü hayatımı değiştirdi. O ölmeseydi muhtemelen rahip olurdum" demişti.







Türkiye'de çok sevilmişti

Lisede Hiroshi Fujimoto ile arkadaş olan ünlü çizerin önü açıldı. İkili birlikte Türkiye'de de çok sevilen Doraemon'u ortaya çıkardı. 1951'de ortak oldular. O dönemde eserlerine Fujiko Fujo adıyla imza atmaya başladı. Ünlü manga sanatçısı Osamu Tezuka'yla birlikte Tokyo'da aynı daireyi paylaştı. İyi hayalet Q-Taro'nun hikayelerini bu sırada ortaya çıkardı. İnsan bir aileyle kalan hayaletin ünü Japonya'yı aşıp dünyaya yayıldı. Sonra çocukların en iyi arkadaşı Ninja Hattori'ye hayat verdi.