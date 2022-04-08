BIST 2.373
DOLAR 14,75
EURO 16,03
ALTIN 916,56
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Türkiye'de çok sevilmişti! Usta sanatçı Fujiko Fujio hayatını kaybettti

Türkiye'de çok sevilmişti! Usta sanatçı Fujiko Fujio hayatını kaybettti

Ünlü Japon manga sanatçısı Fujiko Fujio, 88 yaşında hayatını kaybetti. Asıl adı Motoo Abiko olan Fujio; Doraemon, Ninja Hattori ve Q-Taro gibi eserleriyle tanınıyordu.

Abone ol

Çocukların çok sevdiği Ninja Hattori, Q-Taro gibi mangalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı Fujiko Fujio A, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Japon yerel basınında yer alan haberlere göre Fujio, Tokyo yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Fujio'nun asıl adı Motoo Abiko'ydu. Polis resmi açıklama yapmaktan kaçınırken Fujio yakınları ve birçok ünlü çizer ölüm haberini doğruladı.

Fujio, Toyama bölgesindeki tarihi tapınakta rahip olan bir babanın ilk çocuğuydu. Babasının ölmesi üzerine Fujio ve ailesi tapınaktan ayrılmıştı. 2020 yılında Asahi Shimbun'a bir röportaj veren Fujio, "Babamım ölümü hayatımı değiştirdi. O ölmeseydi muhtemelen rahip olurdum" demişti.



Türkiye'de çok sevilmişti
Lisede Hiroshi Fujimoto ile arkadaş olan ünlü çizerin önü açıldı. İkili birlikte Türkiye'de de çok sevilen Doraemon'u ortaya çıkardı. 1951'de ortak oldular. O dönemde eserlerine Fujiko Fujo adıyla imza atmaya başladı. Ünlü manga sanatçısı Osamu Tezuka'yla birlikte Tokyo'da aynı daireyi paylaştı. İyi hayalet Q-Taro'nun hikayelerini bu sırada ortaya çıkardı. İnsan bir aileyle kalan hayaletin ünü Japonya'yı aşıp dünyaya yayıldı. Sonra çocukların en iyi arkadaşı Ninja Hattori'ye hayat verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eniştemle ilişkim var ama ablamla... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar mide bulandırdı! Kaynanam gelince kocamla...
Foto Galeri Eniştemle ilişkim var ama ablamla... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar mide bulandırdı! Kaynanam gelince kocamla... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Nihat Pakdil kimdir aslen nereli Nihat Pakdil özgeçmişi
Nihat Pakdil kimdir aslen nereli Nihat Pakdil özgeçmişi
Koronavirüs yoğun bakımlarında hasta kalmadı birer birer servisler boşalıyor
Koronavirüs yoğun bakımlarında hasta kalmadı birer birer servisler boşalıyor
İbrahim Yumaklı kimdir aslen nereli İbrahim Yumaklı özgeçmişi
İbrahim Yumaklı kimdir aslen nereli İbrahim Yumaklı özgeçmişi
Tesla 125 bin 785 otomobili geri çağırdı
Tesla 125 bin 785 otomobili geri çağırdı
Baydöner sahibi Levent Yılmaz kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Baydöner sahibi Levent Yılmaz kimdir aslen nereli kaç yaşında?
İngiltere, Putin ve Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi
İngiltere, Putin ve Lavrov'un kızlarını yaptırım listesine ekledi
Anaokulu öğretmeni bilezikleri için komşusunu boğup canlı canlı yaktı
Anaokulu öğretmeni bilezikleri için komşusunu boğup canlı canlı yaktı
Diyarbakır'daki taciz skandalında yeni detay ortaya çıktı son nefesinde kelime-i şehadet getirmiş
Diyarbakır'daki taciz skandalında yeni detay ortaya çıktı son nefesinde kelime-i şehadet getirmiş
Baydöner kimin sahibi kim Levent Yılmaz kimdir aslen nereli?
Baydöner kimin sahibi kim Levent Yılmaz kimdir aslen nereli?
Uludağ kanunla özel koruma altına alınıyor
Uludağ kanunla özel koruma altına alınıyor