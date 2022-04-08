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Eniştemle ilişkim var ama ablamla... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar mide bulandırdı! Kaynanam gelince kocamla...

Eniştemle ilişkim var ama ablamla... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar mide bulandırdı! Kaynanam gelince kocamla...

35 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, Fox TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programıyla tanınırken sosyal medyadan gelen itiraf ve sorularla Ramazan ayında da olay olmaya devam ediyor.

Eniştemle ilişkim var ama ablamla... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar mide bulandırdı! Kaynanam gelince kocamla...

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, kitaplarında ve günlük yaşantısında insanlara tavsiyeler vererek, evlilikleri ve ilişkileri kurtarmaya devam ediyor.

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Eniştemle ilişkim var ama ablamla... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar mide bulandırdı! Kaynanam gelince kocamla...

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı.

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Eniştemle ilişkim var ama ablamla... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar mide bulandırdı! Kaynanam gelince kocamla...

Özellikle genç kızlara ve evli kadınlara ilişki tavsiyesinde bulunan Ezmeci'ye, birbirinden ilginç sorular ve itiraflar geliyor.

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Eniştemle ilişkim var ama ablamla... Esra Ezmeci'ye gelen itiraflar mide bulandırdı! Kaynanam gelince kocamla...

Bu zamana kadar kitaplarıyla monolog halinde olan Ezmeci, artık takipçileriyle iletişim kuruyor ve dertlerine derman olmak istiyor.

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