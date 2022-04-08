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Nihat Pakdil kimdir aslen nereli Nihat Pakdil özgeçmişi

Nihat Pakdil kimdir aslen nereli Nihat Pakdil özgeçmişi

Yeni Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılarından biri olan Nihat Pakdil'in biyografisi merak konusu oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı Nihat Pakdil kimdir, nereli?

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları değişti. Görevlerinden alınan isimlerin yerlerine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı. Bu gelişme ardından Dr. Nihat Pakdil'in biyografisi merak konusu oldu. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcısı Dr. Nihat Pakdil kimdir?

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak atanan Dr. Nihat Pakdil, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünde Suni Tohumlama Anabilim Dalında doktor unvanını aldı. Pakdil, 1981 yılında Ankara Veteriner İşleri Müdürlüğünde veterinerlik, 1981-1983 yılları arasında askerlik görevini tamamlamış, 1983-1987 yılları arasında Ankara İl Müdürlüğü emrinde veterinerlik, 1987-1992 yılları arasında Ankara Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde veterinerlik yaptı.

Nihat Pakdil, 1992 - 1995 yılları arasında Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevini üstlenmiş, 1995 - 1996 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü emrinde şube müdürlüğünü üstlendi.
1996-1997 yılları arasında Tarımsal Araştırmalar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Pakdil, 1997 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veteriner olarak çalışmış, 1997-1999 yılları arasında, iki yıla yakın, Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı yapmış; 1999-2000 yılları arasında da Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında veterinerlik yapmıştır.

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