BIST 2.373
DOLAR 14,75
EURO 16,03
ALTIN 916,56
HABER /  MEDYA
ADV 81 İlde Ücretsiz Montaj
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Netflix kullananlara kötü haber! Sevilen dizi final yapacak

Netflix kullananlara kötü haber! Sevilen dizi final yapacak

Netflix’in bir popüler dizisi daha hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor.

Abone ol

Doğaüstü/dram yapımı Locke & Key üçüncü sezonuyla birlikte final yapacağı duyuruldu. Netflix’in açıklamasına göre hayranlar bu gelişmeye üzülmemeli, çünkü hikaye üçüncü sezonla birlikte planlandığı gibi sonlanacak. Locke & Key’in on bölümlük ilk sezonunun beklenmedik şekilde başarılı olmasının ardından Netflix, dizi ekibine 10 bölümlük ikinci sezon ve sekiz bölümden oluşan üç sezonluk bir plan sunmuştu. Yeni iptal kararı, Locke & Key’in baş yapımcıları Carlton Cuse ve Meredith Averill’in planlarına ayak uyduracak gibi görünüyor.

Shiftdelete haberine göre Joe Hill ve Gabriel Rodriguez’in fantastik çizgi roman serisinin uyarlaması olan Locke & Key, 2020 yılında tek sezon olarak planlanmıştı. Ancak Carlton Cuse ve Meredith Averill’in açıklamasına göre, Netflix’in de onayıyla üç sezona uzatılabileceği dile getirildi. Dram dizisi prömiyerini Şubat 2020’de yaptı. İkinci sezon ise Mart 2020’de duyuruldu ve Ekim 2021’de Netflix’te yayınlandı. Sekiz bölümden oluşacak dizinin üçüncü sezonu, aslında ikinci sezonla birlikte Toronto’da çekildi. Halihazırda post prodüksiyon aşamasında olan üçüncü sezonun, 2022’nin sonlarında yayınlanması bekleniyor. Gerilim dizisinin 3. sezon kadrosunda Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Brendan Hines, Sherri Saum, Kevin Durand ve Coby Bird yer alıyor.



Locke & Key konusu ne?
Doğaüstü güçler, babaları gizemli koşullar altında öldürüldükten sonra Locke kardeşleri takip eder. Üç kardeş ve anneleri, babalarının ölümüyle bağlantılı olabilecek sihirli anahtarlarla dolu olduğunu keşfettikleri Keyhouse isimli eve taşınır. Locke kardeşler farklı anahtarları ve benzersiz güçlerini açığa çıkarır, ancak gizemli bir güç uyanır ve anahtarları çalmak için kardeşleri tehlikeye atmaya başlar. Peki ya siz popüler dizinin iptal edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum‘da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de deri hücresi 30 yıl gençleştirildi Bilim insanlarından heyecan veren açıklama geldi
İngiltere'de deri hücresi 30 yıl gençleştirildi Bilim insanlarından heyecan veren açıklama geldi
Müteahhitlerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da: Fiyat farkı bekliyorlar
Müteahhitlerin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da: Fiyat farkı bekliyorlar
Mahir Ünal: 250 bin trole aylık maaş vererek bu millet sizi iktidara getirmez
Mahir Ünal: 250 bin trole aylık maaş vererek bu millet sizi iktidara getirmez
Karpuzun dilimi bile 40 lira! Yaz meyveleri dudak uçuklatıyor
Karpuzun dilimi bile 40 lira! Yaz meyveleri dudak uçuklatıyor
Bakan Kirişçi müjdeyi duyurdu! Hesaplara yatıyor
Bakan Kirişçi müjdeyi duyurdu! Hesaplara yatıyor
Putin ve Lavrov savaş suçundan Lahey'de yargılanmalı!
Putin ve Lavrov savaş suçundan Lahey'de yargılanmalı!
Türkiye'de çok sevilmişti! Usta sanatçı Fujiko Fujio hayatını kaybettti
Türkiye'de çok sevilmişti! Usta sanatçı Fujiko Fujio hayatını kaybettti
Nihat Pakdil kimdir aslen nereli Nihat Pakdil özgeçmişi
Nihat Pakdil kimdir aslen nereli Nihat Pakdil özgeçmişi
Koronavirüs yoğun bakımlarında hasta kalmadı birer birer servisler boşalıyor
Koronavirüs yoğun bakımlarında hasta kalmadı birer birer servisler boşalıyor
DİSK'in Taksim ısrarı! Sendikalardan ortak 1 Mayıs açıklaması
DİSK'in Taksim ısrarı! Sendikalardan ortak 1 Mayıs açıklaması